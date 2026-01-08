После серии судебных исков и расследований по поводу безопасности детей Roblox ввела обязательную проверку возраста с помощью распознавания лица для всех пользователей, которые хотят пользоваться чатами. Компания начала тестировать эту систему в нескольких странах в прошлом месяце, а теперь внедряет ее по всему миру.

Oberon Copeland Veryinformed, Unsplash

Чтобы пройти проверку, пользователям нужно открыть приложение Roblox, разрешить доступ к камере и следовать инструкциям на экране. После завершения процедуры все фото и видео будут удалены, как заявляет компания. Проверку проводит сторонний сервис Persona, который также удаляет все изображения после ее завершения. Пользователи старше 13 лет могут подтвердить возраст с помощью паспорта или другого документа вместо распознавания лица.

Хотя проверка возраста обязательна только для чата, а не для игры в Roblox в целом, без нее общение с другими пользователями недоступно. Если возраст указан неверно, его можно оспорить и подтвердить альтернативными способами — через документы или родительский контроль.

После успешной проверки пользователи получают доступ к чатам, разделенным по возрасту. Всего шесть групп: до 9 лет, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 и 21+. Игроки могут общаться только с людьми из своей группы и соседних возрастных категорий. По умолчанию чат для детей младше 9 лет отключен, если только родители не разрешат его после проверки возраста.

Roblox подчеркивает, что новая система проверки более надежна, чем простое указание года рождения при регистрации, и призвана защитить детей от опасного контента и контактов с незнакомцами. Нововведение появилось после исков генеральных прокуроров Техаса и Луизианы, которые выразили обеспокоенность по поводу безопасности детей в Roblox.