На инновационном заводе Hyundai Motor Group в Сингапуре робот-собака Spot от Boston Dynamics следит за рабочими, инспектируя качество их труда. Этот футуристический сценарий, показанный в репортаже CNN, помогает контролировать качество человеческого труда на производстве.

CNN

Глобальный инновационный центр Hyundai в Сингапуре (HMGICS) является моделью умной фабрики будущего, где около 70% процессов сборки и инспекции автоматизировано. Робот Spot патрулирует цеха, следует за инженерами и снимает на видео потенциально проблемные операции. Затем отснятый материал анализируется с помощью ИИ-алгоритма, который определяет, правильно ли выполнена сборка.

Такой подход позволяет выявлять ошибки на ранней стадии, еще до завершения работы. Инженер получает немедленную обратную связь и может внести необходимые коррективы. Это значительно снижает вероятность брака и повышает общую эффективность производства.

Это хороший пример синергии человека и машины. Роботы и ИИ берут на себя рутинный контроль, позволяя людям сосредоточиться на более творческих и стратегических задачах. На заводе HMGICS, где работают около 200 роботов, эта система уже доказала свою эффективность. Годовая производственная мощность предприятия составляет 30 тыс. электромобилей.

Hyundai Motor Group планирует использовать сингапурский завод как испытательный полигон для инновационных технологий. В будущем накопленный опыт будет распространен и на другие производственные базы по всему миру.