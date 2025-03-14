Швейцарская компания .Neurorestore разработала технологию, которая синхронизирует электрическую стимуляцию спинного мозга с реабилитационной робототехникой. Это позволяет пациентам с параличом после травм спины восстановить естественные движения тела и конечностей.

Фото: .NeuroRestore/EPFL/CHUV 2025



В основе технологии лежит хирургически имплантированный стимулятор, который подает точные электрические импульсы к спинному мозгу для активации мышц. Ключевое отличие от других аналогичных устройств — синхронизация этих импульсов с роботизированными экзоскелетами. Это создает более естественную, координированную мышечную активность во время реабилитационной терапии на велотренажере или беговой дорожке.

Новую методику исследователи испытали на пяти пациентах с параличом после травм спинного мозга. С помощью новой технологии участники не только восстановили способность задействовать мышцы во время терапии, но и стали лучше выполнять движения даже после отключения стимуляции. Технология может работать с различными роботизированными устройствами, а использовать ее могут даже неспециалисты.

Помимо клинического применения технология позволила участникам исследования ходить и кататься на велосипеде на открытом воздухе.

Ранее исследователи выяснили, как человеческий мозг координирует движения тела при ходьбе. Большую часть времени он не вмешивается в процесс, а подключается только в случае сильного смещения ног.