Апрельский срез рынка труда от hh.ru, специалисты которого изучили около 700 тыс. вакансий, показал, что российские компании весной 2026 года острее всего нуждаются в курьерах, продавцах и менеджерах по продажам.

Самый заметный рост наблюдается в доставке. Работодатели разместили порядка 32 тыс. объявлений для курьеров, а медианная зарплата в этой нише поднялась до 160 тыс. руб. — на 22% больше, чем год назад.

В рознице картина схожая: спрос на продавцов-консультантов и кассиров превысил 40 тыс. вакансий за месяц. Типичное предложение по зарплате — 60,5 тыс. руб., что на 16% выше прошлогоднего уровня.

Менеджеры по продажам традиционно удерживают первенство по абсолютному числу открытых позиций — более 46,7 тыс. объявлений. Медианный оклад в этой категории перевалил за 101 тыс. руб., прибавив за год 12%.

Помимо тройки лидеров в числе наиболее востребованных специальностей апреля — разнорабочие, водители, повара и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.

Исследование hh.ru проводилось по итогам анализа вакансий, размещенных на рынке труда в апреле 2026 года.

