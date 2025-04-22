Французский стартап Robeauté получил финансирование в размере €27 млн на разработку инновационного нейрохирургического микроробота размером с рисовое зерно. Устройство способно перемещаться в мозге со скоростью 3 мм в минуту и помогать в лечении ранее неоперабельных опухолей.

Фото: Robeauté

В отличие от традиционных жестких хирургических инструментов, движущихся только по прямой линии, микроробот вводится через миллиметровый разрез в черепе и следует по изогнутым маршрутам через сосудистую сеть и внеклеточный матрикс мозга. Для движения используются вращающиеся силиконовые кольца на конце устройства, которые бережно раздвигают ткани, используя микроскопические силы адгезии, не вызывая повреждений клеток.

Под двигателем робота расположен отсек с миниатюрными хирургическими инструментами, управляемыми через внешнюю кабельную систему. Для биопсии используются гибкая игла и маленький пинцет, собирающие образцы тканей. Траектория движения устройства планируется заранее с помощью ИИ и МРТ-изображений, а хирурги могут корректировать положение робота в реальном времени с помощью ультразвуковой системы локализации, установленной на черепе пациента.

Предварительные испытания на овцах показали отсутствие серьезных осложнений, таких как гематомы. По словам представителей стартапа, результаты первых тестов показывают, что при помощи созданного оборудования можно успешно управлять нейрохирургическим микророботом. Это открывает двери для микроинвазивных биопсий мозга, фокальных методов терапии и непрерывного мониторинга состояния организма.

Первые клинические испытания устройства запланированы на 2026 год, когда оно будет использоваться для проведения микробиопсий опухолей мозга. Robeauté планирует выйти на рынок США, получить одобрение FDA и выйти на международный рынок к 2030 году.