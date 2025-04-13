Компания Unitree Robotics объявила о проведении боксерского поединка между двумя гуманоидными роботами. Бой состоится примерно через месяц и будет транслироваться в прямом эфире. Компания опубликовала анонс на платформе X и показала видео с тестовыми матчами.





В тестах можно увидеть робота Unitree G1, который сначала спаррингуется с человеком, а затем противоит другому G1. Движения роботов пока далеки от профессиональных бойцов — он медленно реагирует на удар, плохо балансирует и уклоняется. В реальном бою с человеком роботы, вероятно, не имели бы шансов, но поединок между двумя машинами может оказаться довольно зрелищным.

Точная дата боксерского поединка неизвестна, но событие ожидается примерно через месяц. Компания официально не раскрыла, какие модели выйдут на ринг, хотя видео указывает на использование G1 – робота высотой 131 см, ранее демонстрировавшего навыки кунг-фу. Альтернативой может стать более продвинутая модель H1 высотой около 180 см, обладающая большей вычислительной мощностью и плавностью движений.

Обе модели, H1 и G1, обучены на наборе данных для захвата движения LAFAN1, который воспроизводит человеческие движения, включая углы суставов, конечные положения и ограничения скорости. Это позволяет роботам выполнять атлетические маневры.