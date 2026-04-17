Робототехнический стартап Physical Intelligence из Сан-Франциско представил новую ИИ-модель π0.7, которая может осваивать навыки без больших массивов видеоданных.

В отличие от традиционных систем, где под каждое действие требуется отдельное обучение, новая модель может выполнять задачи, которым ее не обучали. Для этого ей достаточно голосовых инструкций человека.

Ключевая особенность системы — так называемое «композиционное обобщение». Модель может комбинировать отдельные навыки, полученные в разных ситуациях, и применять их к новым задачам. Сооснователь компании и профессор Калифорнийского университета в Беркли Сергей Левин отмечает, что с такими моделями возможности роботов могут начать расти по экспоненте — как это уже происходило с языковыми моделями (LLM).

В качестве доказательства исследователи привели эксперимент, в котором робота попросили приготовить сладкий картофель в аэрогриле. В обучающей базе данных алгоритм видел этот прибор всего дважды в совершенно иных контекстах. Тем не менее, ИИ смог синтезировать эти фрагменты с общими знаниями из интернета и успешно выполнил задачу после того, как инженеры пошагово объяснили ему процесс простыми словами.

Создатели признают, что технология пока находится на ранней стадии и имеет ряд ограничений. Искусственный интеллект еще не способен выполнять сложные многоэтапные процессы по одной общей команде (например, просто сказать «сделай мне тост» не получится), но отлично справляется, если разбить задачу на микрошаги. При этом результат сильно зависит от формулировки команды: точный текст или голосовая инструкция может повысить вероятность выполнения задачи с 5% до 95%.

Подход Physical Intelligence вызвал интерес у венчурных инвесторов, несмотря на отсутствие четких сроков коммерческого релиза. За два года существования стартап привлек более $1 млрд инвестиций, а его последняя оценка составила $5,6 млрд. Сейчас компания ведет закрытые переговоры о новом раунде, который может почти удвоить ее оценку — до $11 млрд.

