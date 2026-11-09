Управляющие компании Казани начали внедрять роботизированную технику для уборки придомовых территорий. Семь организаций заказали 28 автономных машин «Пегас», которые зимой будут очищать дворы от снега, а летом — подметать их. Переход на такую технику происходит на фоне дефицита персонала: крупным управляющим компаниям города не хватает около 800 дворников.

Скриншот с видео на канале «Пегас» (RuTube)

Сейчас 1,3 тыс. работников обслуживают 4,2 тыс. домов. Общая площадь придомовых территорий составляет около 15,5 млн кв. м, тогда как по нормативам для их уборки требуется 2,2 тыс. дворников, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Операторы роботов уже прошли обучение.

Роботы оснащены сменными насадками, позволяющими использовать их для разных видов уборки в зависимости от сезона. Параллельно управляющие компании подготовили к зиме 239 единиц специализированной техники, включая 95 машин малой механизации. Запасы реагентов и пескосоляной смеси составляют 5,5 тыс. тонн.

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Подготовка к зиме проходит с учетом прогноза о повышенном количестве осадков. По предварительной оценке Гидрометцентра России, в январе в Казани их выпадет на 30% больше нормы, в феврале — на 50%. Если прогноз подтвердится, сезон станет одним из самых снежных за последние несколько лет, сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

Устойчивый снежный покров ожидается ближе к концу декабря. Январь, по прогнозу, будет самым холодным месяцем: в отдельные дни температура может опускаться до минус 20–25 градусов. В феврале ожидаются перепады от нуля до минус 15 градусов, которые могут сопровождаться гололедицей, мокрым снегом и слякотью.

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