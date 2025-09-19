18 сентября 2025 года на главной площадке форума БРИКС «Облачные города» прошла сессия «Дети и роботы. Инструкция для родителей», собравшая экспертов из России и других стран. Тема вызвала большой интерес: как подготовить детей к жизни в мире, где роботы становятся соседями, а искусственный интеллект — частью повседневности.

Ведущим дискуссии выступил Михаил Конев, креативный директор медиа для предпринимателей «Инк». Он отметил, что современные дети — это первое поколение, для которого технологии стали естественной средой обитания, и перед взрослыми стоит задача не ограничивать, а помогать выстраивать баланс между машинным и человеческим.

«Уже сейчас они осваивают «Алису» (виртуальный ассистент «Яндекса») и другие ИИ-сервисы быстрее, чем мы успеваем прочитать инструкцию. Самое важное — помочь им отличать реальный мир от виртуального, развивать эмпатию и человечность. Ведь именно человечность дает способность вести за собой», — считает Конев.

Фото: пресс-служба форума

Сессия объединила представителей образовательных проектов, технологических компаний и международных организаций. Среди спикеров — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, депутат Мосгордумы Дарья Борисова, генеральный директор «Корпорации роботов» и совладелец «Инка» Артур Зархи, руководитель индустрии ИТ и ИИ в школе «Сколка» Дмитрий Резников, содиректор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев (Индия) и заместитель генсека Международной ассоциации цифровых экономик Александр Титов (Филиппины).

Обсуждение касалось ключевых вызовов цифровой эпохи: как детям научиться различать виртуальное и реальное, какие навыки становятся необходимыми в «двойном детстве» — реальном и цифровом, и как родителям перейти от роли контролеров к роли наставников.

По словам Артура Зархи, роботы сегодня становятся проводниками в мир творчества и инженерии, а родители должны использовать технологии не как замену, а как инструмент развития.

«Мы часто слышим тревогу: ребенок слишком много времени проводит в виртуальном мире. Родители должны сами понять, как работают технологии, и научить детей видеть в роботах помощников, а не угрозу. Страх появляется там, где говорят о замене человека машиной», — убежден он.

Фото: пресс-служба форума

Особое внимание спикеры уделили цифровой гигиене, развитию критического и эмоционального интеллекта. Эксперты отметили, что именно эти качества позволяют детям не только уверенно пользоваться технологиями, но и оставаться устойчивыми к манипуляциям и перегрузкам.

Сессия завершилась выводом: главная задача взрослых — воспитывать поколение «ИИ-native», которое будет не просто потребителями цифровых технологий, а осознанными цифровыми гражданами, умеющими управлять будущим вместе с машинами, а не вместо них.