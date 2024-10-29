Оказалось, что ходячие и говорящие роботы Optimus на базе искусственного интеллекта, которые впечатлили всех на мероприятии Илона Маска Cybercab, частично управлялись дистанционно сотрудниками Tesla, сообщает Bloomberg. На следующий день после этого события акции компании пережили самое сильное падение за последние два месяца.

Человекоподобные машины подавали фруктовые коктейли, танцевали под музыку техно и болтали с гостями, которые были очень довольны. Однако после мероприятия в социальных сетях началось обсуждение автономных возможностей ботов. Так, например, в одном из видео, опубликованном на X, бот-бармен на мероприятии сказал гостю: «Сегодня мне помогает человек. Я еще не полностью автономен».

На мероприятии Илон Маск заявил, что Optimus станет «крупнейшим продуктом за всю историю», — он сможет стричь газон, выгуливать собаку, присматривать за детьми или просто быть другом. По его словам, боты будут стоить дешевле автомобиля — от $20 тыс. до $30 тыс. Ранее Маск говорил, что роботы могут поступить в продажу уже к концу следующего года. Однако появление пульта дистанционного управления ставит под сомнение скорый выпуск Optimus.

До этого эксперты сообщали, что может пройти около десяти лет, прежде чем роботы будут запущены в эксплуатацию в полном объеме.

«Роботу по-прежнему приходится сталкиваться с трудностями в таких областях, как устойчивое передвижение по неровной местности, работа в течение всего дня на одном заряде батареи и безопасное перемещение среди людей и домашних животных, — это более сложная проблема, чем может показаться», — рассказал генеральный директор QueryPal Дев Наг.

«Хотя Маск известен своими амбициозными сроками, большинство экспертов полагают, что Optimus сначала проявит себя на заводах и складах, прежде чем будет готов к использованию в домашних условиях», — добавил он.

Изначально представление роботов Optimus не входило в планы мероприятия. Маск уведомил сотрудников за три недели, что он хочет показать роботов на Cybercab. Из-за нехватки времени сотрудники не успевали ускорить работу программного обеспечения, была необходима удаленная работа.

На мероприятии также были представлены новое такси Cybercab и «робофургон» на 20 человек. Гости, среди которых были инвесторы, аналитики Уолл-стрит и поклонники Tesla, протестировали беспилотное роботакси. Но многие были разочарованы, поскольку им не хватило технических подробностей. Источник, знакомый с планами, сообщил, что генеральный директор Tesla должен был обсудить на сцене больше вопросов, связанных с автономным вождением.

«То, что Tesla представила вчера вечером, было ошеломляющим. Вчера вечером, я считаю, это было историческое событие», — сказал аналитик Wedbush Дэн Айвс. Однако известие, что Optimus частично управлялся дистанционно, может разочаровать некоторых аналитиков.

Автомобиль Tesla компании Uber, перевозивший пассажира в режиме автопилота, врезался во внедорожник на перекрестке в пригороде Лас-Вегаса в апреле 2024 года. Это происшествие вызвало новые опасения, что растущее количество так называемых роботакси подвергает риску жизни людей из-за лазеек в муниципальном законодательстве.