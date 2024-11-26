Компания установила новый рекорд по времени между запусками, успешно выполнив две миссии Electron в течение 24 часов. В Rocket Lab также отметили, что это первый случай в истории, когда запуск из обоих полушарий был осуществлен за такой короткий промежуток времени.

Rocket Lab, акцентирует свое внимание на преимуществах, которые предоставляют возможность запусков с двух площадок, одна из которых находится в Новой Зеландии, а вторая — на космодроме в штате Вирджиния, США. После начала работы второй площадки в 2022 году генеральный директор компании, Питер Бек, заявил: «Это дает клиентам уникальный контроль над расписанием запусков и орбитальным требованиям».

На американской площадке Rocket Lab использует суборбитальную версию Electron под названием Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE). Она применяется для испытаний гиперзвуковых и суборбитальных технологий.

Недавно Rocket Lab провела суборбитальный запуск HASTE из Вирджинии для анонимного заказчика, а также запустила два спутника французской компании Kinéis с полуострова Махиа в Новой Зеландии.

Rocket Lab больше всего известна своей ракетой Electron, которая по количеству запущенных аппаратов, уступает только ракете Falcon 9 от SpaceX. Тем не менее основная часть доходов компании поступает не от запусков, а от производства космических систем, включая проектирование, создание спутников, а также продажи компонентов. Например, из $105 млн прибыли в третьем квартале этого года, $21 млн составили доходы от запусков, а $84 млн — от производства космических систем.

Однако ситуация может измениться, когда Rocket Lab начнет запуски своей новой ракеты Neutron в середине следующего года. На данный момент у компании запланирован один запуск этой ракеты в 2025 году, три в 2026 и еще пять в 2027.

Ранее Питер Бек, заявил, что их ракета Neutron представляет самую серьезную угрозу тому, что он называет «технической монополией» Илона Маска и SpaceX. Он рассматривает Neutron как «последний фрагмент головоломки» в создании комплексной космической компании.