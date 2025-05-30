Финтех-проект Рокетбанк объявил о своем перезапуске. Новый этап развития будет основан на базе лицензии Совкомбанка, при этом бренд сохранит самостоятельность — с собственной командой и уникальным продуктовым рядом. Руководство проектом взяли на себя Антон Захаров и Роберт Сабирянов, известные как сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры Модульбанка. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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По словам Захарова, возрождение Рокетбанка представляет собой серьезный вызов. Он подчеркнул важность сохранения эмоциональной связи с аудиторией, которая была характерна для предыдущей версии проекта.

Команда полностью пересмотрела подход к банковскому сервису — от стратегии позиционирования бренда до пользовательского интерфейса. Особое внимание уделено созданию инновационного, но при этом интуитивно понятного продукта, соответствующего современному образу жизни.

Сабирянов добавил, что обновленный Рокетбанк — это не просто ребрендинг, а принципиально новый взгляд на финтех. Команда ставит перед собой амбициозную задачу вернуть эмоции в банковскую сферу, которая, по их мнению, стала излишне формализованной.

Основной фокус обновленного проекта будет направлен на розничный сегмент. Клиентам предложат стандартный набор услуг: дебетовые карты, вклады, накопительные счета и различные кредитные продукты. Пилотный запуск для бывших клиентов запланирован на июнь 2025 года, а полноценный старт в Москве и Санкт-Петербурге — на июль.

Особенностью нового Рокетбанка станет ориентация на «очеловечивание» банковских услуг. Это проявится в отказе от роботизированной поддержки в пользу живого общения, упрощенной аналитике расходов, элементах геймификации и обновленной программе лояльности. Также в сервисе появятся специальные лайфстайл-предложения, связанные с гастрономией и шоппингом.

Рокетбанк стал известен благодаря своему инновационному подходу к банковским услугам, удобному мобильному приложению и высокому уровню клиентского сервиса. Банк предлагал пользователям удобные и быстрые переводы денег между клиентами, привлекательные условия обслуживания карт, кешбэк программы и дополнительные сервисы вроде автоплатежей и уведомлений. Однако Рокетбанк изначально работал как сервис-посредник от банка «Интеркоммерц», а позже перешел под управление группы Qiwi, став частью её дочерней структуры — РНКО «Платежный центр». Несмотря на популярность среди пользователей, проблемы с регуляторами и финансовые трудности привели к постепенному снижению активности банка. К 2023 году Рокетбанк прекратил свою деятельность, перестав выпускать новые карты и постепенно закрывая доступ к своим продуктам.