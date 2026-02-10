Роскомнадзор намерен начать принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram уже 10 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три информированных источника: одного — в ИТ-индустрии и двух — в профильных ведомствах. При этом один из собеседников издания добавил, что меры по замедлению работы Telegram уже предпринимаются на практике.

Rubaitul Azad/Unsplash

Это происходит на фоне массовых сообщений пользователей о сбоях в работе сервиса. По данным сервисов мониторинга detector404, Downdetector и «Сбой.рф» зафиксировано тысячи жалоб. Их всплеск начался еще 9 февраля, однако к вечеру число сообщений о сбоях в работе мессенджера начало снижаться. 10 февраля рост жалоб начался с 6 утра по московскому времени.

Пользователи жалуются на различные проблемы. Более половины сообщений связано с общим сбоем в работе мессенджера, у значительной части также наблюдаются трудности с получением уведомлений и функционированием мобильного приложения.

Это не первое ужесточение контроля за мессенджером. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это необходимостью борьбы с мошенничеством. Осенью того же года ведомство сообщило о частичных ограничениях в работе сервисов для противодействия преступной деятельности.

Позиция властей по отношению к Telegram неоднозначна. В декабре 2025 года депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что о полной блокировке платформы речи не идет, подчеркнув ее значение как социальной сети. Однако в январе 2026 года сенатор Артем Шейкин подтвердил, что Рокомнадзор последовательно вводит ограничительные меры, поскольку мессенджер не выполняет требования российского законодательства.

Upd: В Роскомнадзоре позднее подтвердили замедление Telegram. Как пояснили в ведомстве, основанием для этого решения является неисполнение российского законодательства, отсутствие защиты персональных данных, а также реальных мер по противодействию мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.

Также стало известно, что в отношении Telegram составили семь административных протоколов за отказ удалить запрещенный контент (по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) и один протокол — за неисполнение обязанностей владельца социальной сети (за повторное правонарушение).

