Роскомнадзор сообщил о блокировке сервиса Speedtest на территории России, объяснив это решение угрозами безопасности российского интернет-пространства.

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В ведомстве пояснили, что ограничение было введено в соответствии с постановлением правительства №127 от 12 февраля 2020 года, направленным на защиту инфраструктуры связи.

Вместе с тем эксперт Леонид Коник, партнер Comnews Research, отмечает, что Speedtest обладает уникальным глобальным охватом благодаря наличию у Ookla более 16 тыс. тестовых серверов по всему миру. По его словам, такая инфраструктура позволяет получать точные данные о скорости интернета в любой точке мира и проводить сравнительный анализ.

Коник также подчеркнул, что популярность сервиса обусловлена его масштабами — пользователи ежедневно проводят несколько миллионов замеров, а общее количество тестов с момента запуска в 2006 году приближается к 57 млрд. Эксперт указывал, что именно эти факторы делают сервис особенно ценным как для операторов связи, так и для обычных пользователей.

В Роскомнадзоре рекомендовали российским пользователям перейти на отечественные аналоги.

По данным регулятора, американская компания Ookla, владеющая сервисом Speedtest, могла собирать конфиденциальную информацию о российской сетевой инфраструктуре, включая параметры узлов связи и их географическое расположение. В РКН заявили, что эти данные потенциально можно было применить для организации кибератак на российские сети.