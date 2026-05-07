Роскомнадзор подал иски против нескольких крупных зарубежных игровых компаний из-за отказа локализовать данные российских пользователей. Среди ответчиков — издатели Sims, Battlefield и Grand Theft Auto.

По версии РКН, компании нарушают требования российского законодательства о персональных данных. Ведомство настаивает, что данные российских игроков, включая почту, платежную информацию и технические сведения, должны храниться и обрабатываться внутри России.

Иски поданы по административной статье о нарушении правил хранения персональных данных. Если компании не выполнят требования, то в будущем это может привести и к более жестким мерам — вплоть до ограничений доступа к сервисам в России.

В Роскомнадзоре подчеркивают, что пока речь идет только о судебных исках и штрафах. Решений о возможных блокировках пока не принималось, и о таких планах ведомство не заявляло.

Эксперты отмечают, что многие зарубежные игровые издатели и без того сократили присутствие на российском рынке, а игроки давно пользуются альтернативными способами покупки игр и доступа к контенту.

