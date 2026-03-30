Зимняя сессия стартап-акселератора Y Combinator 2026 года показала резкий рост стоимости таких предприятий. Базовая оценка компаний на посевной стадии удвоилась и достигла $30 млн. Отдельные проекты закрывали сделки с оценкой в $100 млн. Но больше всего внимания на YC Demo Day привлекли проекты, связанные не с ИИ, а с космосом и роботами.

GRU Space

Солнечные панели в космосе

Стартап Beyond Reach Labs произвел фурор благодаря проекту развертываемых солнечных панелей для спутников. Технология увеличивает доступную мощность в десять раз. При этом затраты на производство снижаются на 88%. Компания уже собрала предварительные заказы на сумму $325 млн. Первый запуск оборудования запланирован на 2027 год.

Отель на Луне

Проект GRU Space привлек внимание амбициозным планом строительства отеля на Луне к 2032 году. Основатель разработал лунную фабрику для переработки местного грунта в строительные блоки. Объем подписанных соглашений о намерениях составил $500 млн. Проект получил приглашение в Белый дом и первый заказ от семьи Трампа.

Маркетплейс для продажи данных

Площадка данных Luel вышла на годовую выручку почти в $2 млн всего за шесть недель работы. Маркетплейс связывает создателей ИИ с обычными людьми, которые записывают бытовые действия на видео и аудио. Основной спрос на такие наборы данных исходит от лабораторий робототехники и голосового ИИ.

Автоматизация споров по патентам

Проект Stilta решает проблему высоких судебных издержек в сфере интеллектуальной собственности. Разбирательства по патентам обходятся компаниям до $4 млн из-за ручной проверки документов. ИИ-агент анализирует базы данных и научную литературу, экономя время юристов. Технологию уже внедрил фармацевтический гигант Roche.

Роботы-пастухи

Перегон скота на огромных ранчо — дорогостоящее и опасное предприятие, часто требующее использования вертолетов и мотоциклов. Основатель GrazeMate, выросший на скотоводческой ферме в Австралии, где содержалось 6000 голов скота, увидел способ облегчить жизнь фермерам и разработал дроны с ИИ. Дроны GrazeMate могут автоматически направлять скот в разные участки ранчо, оценивать вес животных, наличие и рост травы, а также следовать по заранее заданным маршрутам.

Другие участники акселератора также представили решения для узких отраслевых проблем. Команда Byteport создала протокол передачи файлов DART, который работает в 1500 раз быстрее стандарта TCP. Игра Pax Historia генерирует альтернативную историю с помощью ИИ и удерживает 35 тыс. активных пользователей в день.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.