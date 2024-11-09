Россия планирует объединить «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» для создания единой госкорпорации, которая станет вторым по величине производителем сырой нефти в мире после саудовской Aramco и будет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская Exxon Mobil сообщает Wall Street Journal.

Переговоры между руководителями и правительственными чиновниками проходили в течение последних нескольких месяцев, и, как сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пока неизвестно, состоится сделка или нет.

В отчете WSJ говорится, что существуют некоторые препятствия, включая противодействие со стороны некоторых руководителей «Роснефти» и «Лукойла», а также проблемы со сбором средств для выплат акционерам «Лукойла». Представитель «Лукойла» сообщил газете, что ни компания, ни ее акционеры не ведут переговоры о слиянии «ни с какими сторонами, поскольку это не отвечает их интересам».

Газета также процитировала представителя Кремля, заявившего, что он не может подтвердить сообщение о том, что министр энергетики России выдвинул предложение о национализации энергетического сектора.

Однако канал EJ в Telegram, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что министр энергетики Сергей Цивилев на встрече в Кремле предложил президенту Владимиру Путину национализировать энергетический сектор — ключевой источник денег для государства.

В августе группа западных компаний предоставила страховое покрытие для танкеров, перевозящих российскую нефть, что позволило продолжить ее поставки после того, как многие представители торгового сектора отказались от страхования, опасаясь нарушить правила ограничения цен, установленные странами «Большой семерки». Согласно данным, пять страховщиков, включая American Club, люксембургскую West of England и норвежскую Gard, обеспечили страховое покрытие 10 танкеров, которые в этом году отправились из России в Азию.