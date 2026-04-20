Группа компаний FabricaONE.AI, российский разработчик ПО на базе ИИ, объявила о планах провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания входит в ИТ-холдинг «Софтлайн».

Листинг может состояться уже в апреле 2026 года. Инвесторам предложат только акции дополнительной эмиссии, а привлеченные средства направят на масштабирование бизнеса и развитие продуктовой линейки.

Действующие акционеры не планируют продавать бумаги и намерены сохранить долю в капитале. Кроме того, компания введет ограничения на продажу акций (lock-up) сроком на 180 дней после размещения.

Объем IPO и ценовой диапазон объявят перед открытием книги заявок. К торгам допустят как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов через российских брокеров.

Выход на биржу поддерживают сильные финансовые показатели. По итогам 2025 года выручка компании достигла 25,5 млрд рублей, а скорректированная EBITDA выросла до 4,8 млрд.

Руководство FabricaONE.AI также рассматривает возможность направить 400 млн рублей на дивиденды по итогам 2025 года. Выплата может пройти в третьем квартале 2026 года.

