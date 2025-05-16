Компания Smart Engines сообщила о достижении отрицательного уровня эмиссии СО2. Это означает, что разработчик удаляет из атмосферы больше углекислого газа, чем выводит. Подробности пройденного специалистами пути узнал «Инк.».

Углеродно-негативный статус Smart Engines был обеспечен двумя факторами. Во-первых, интеграцией авторской природосберегающей технологии GreenOCR и сверхкомпактных нейросетей в программные продукты компании для распознавания документов, QR-кодов и банковских карт. В отличие от стандартных больших языковых моделей (LLM), технологии Smart Engines не наносят ущерб окружающей среде, заверяют в компании.

Во-вторых, достижению поспособствовала компенсация выбросов за счет лесовосстановительных инициатив. В мае 2025 года Smart Engines инициировала посадку 4 тыс. сеянцев кедра корейского на территории Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Текущая инициатива компенсирует свыше 530 тонн СО2-эквивалента за проектный период.



Технологично-экологичный вызов

Стремительное развитие ИИ напрямую ведет к росту выбросов углекислого газа. Алгоритмы требуют столь значительных вычислительных мощностей, что нагрузка на центры обработки данных (ЦОД) постоянно увеличивается. В ответ на этот вызов Smart Engines реализует ряд комплексных решений.

«Мы делаем так, чтобы технологии, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, оставались экологически нейтральными. Когда человек распознает документы или совершает платеж по QR-коду, он может быть уверен: он не нарушает природный баланс», — прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Природосберегающие сети

В 2024 году специалисты компании представили сверхлегкие 4,6-битные сети, которые работают на 40% быстрее классических 8-битных. Еще раньше была представлена энергоэффективная технология GreenOCR, которая требует в разы меньше энергии: при одном распознавании выделяется 0,000143 г СО2.

Эти разработки интегрированы в последние версии программных решений компании. Например, Smart ID Engine 2.0 распознает и проверяет подлинность паспорта россиянина и других удостоверений личности. Технологию используют 10 из 13 системно значимых банков России, ФНС, сотовые операторы и аэропорт Шереметьево.

В настоящее время конечными потребителями ИИ Smart Engines являются 70% жителей России и более 275 млн человек по всему миру. Выручка компании от продажи решений и услуг в 2024 году выросла на 80% и составила 830 млн руб.