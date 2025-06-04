Международная космическая станция (МКС) уже более двух десятилетий является символом международного сотрудничества в космосе и уникальной лабораторией для проведения научных экспериментов. Однако технологии не стоят на месте, и для повышения эффективности работы на орбите и решения все более сложных задач требуются новые подходы. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается, проникая во все сферы человеческой деятельности. Не обошел он стороной и космическую отрасль. Возникает вопрос: как именно передовые разработки в области ИИ могут изменить работу космонавтов и какие стратегические цели преследуют страны, внедряя такие технологии на орбите?

Россия активно включилась в глобальную гонку в области искусственного интеллекта, стремясь не отставать от таких лидеров, как США и Китай. Разработка собственных больших языковых моделей (LLM) и других ИИ-решений стала одним из приоритетных направлений. Эти технологии находят применение в самых разных секторах, от финансов до промышленности.

Теперь же российский ИИ готовится к выходу на новую, космическую высоту. Это не просто технологическое обновление, а шаг, который может иметь далеко идущие последствия для будущих космических миссий и позиционирования страны на мировой арене освоения космоса.

ИИ в космосе

Одним из флагманских российских проектов в области ИИ является модель GigaChat от Сбера. Эта большая языковая модель уже продемонстрировала свои возможности в различных наземных приложениях. Теперь же «Роскосмос» объявил о планах по интеграции Gigachat в информационно-технические системы российского сегмента Международной космической станции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что ближайшая миссия на МКС, запланированная на осень этого года (следующая российская пилотируемая миссия на МКС запланирована на 27 ноября), доставит все необходимое для функционирования модели на борту станции. Основная задача, которая будет возложена на Gigachat, — это помощь экипажу в обработке спутниковых снимков.

Ожидается, что ИИ позволит значительно повысить эффективность этого процесса, в частности, увеличить максимальное разрешение изображений с одного метра на пиксель до 0,5 метра на пиксель. Это открывает новые возможности для дистанционного зондирования Земли, мониторинга природных явлений, техногенных катастроф и решения других важных задач.

Действительно, обработка больших объемов данных, получаемых с орбитальной группировки спутников, является трудоемкой задачей. Автоматизация этого процесса с помощью ИИ позволит не только ускорить получение результатов, но и повысить их точность, а также снизить нагрузку на экипаж, освободив время для других научных экспериментов и задач. Внедрение таких автономных систем также важно с точки зрения кибербезопасности и обработки телеметрических данных.

Стоит отметить, что Россия объявила о своем участии в проекте МКС до 2028 года. Параллельно ведется работа над созданием новой российской орбитальной станции, первые два модуля которой планируется запустить в 2027 году. Интеграция передовых ИИ-технологий, таких как Gigachat, на МКС может рассматриваться как важный этап отработки этих систем перед их развертыванием на будущей национальной станции.

