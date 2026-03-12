Разработчик платформы для автоматизации найма закрыл предпосевной раунд в декабре 2025 года. Инвесторы из России, ОАЭ, Италии и Румынии вложили в компанию $1,7 млн в обмен на долю в бизнесе. Средства пойдут на развитие ИИ-агентов, которые берут на себя весь цикл подбора персонала — от первого звонка кандидату до назначения собеседования. Подробности — в распоряжении «Инка».



В 2025 году uBest впервые полностью закрыла вакансию без участия человека-рекрутера. Все этапы выполнили алгоритмы. По данным компании, использование ИИ-агентов повышает конверсию кандидатов в интервью на 172% по сравнению с ручной обработкой. Средний срок закрытия вакансии — 2,5 недели, тогда как на рынках присутствия uBest этот процесс обычно занимает от месяца до двух.



Полученные инвестиции направят на доработку продукта (включая голосовых ИИ-агентов), усиление команды и экспансию в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику. В ближайшие месяцы компания планирует нанять пятерых разработчиков, четырех менеджеров по продажам и семь рекрутеров с опытом международного подбора.

Уже в апреле uBest откроет посевной раунд на $3 млн. Основатель стартапа Даниил Авшалумов рассчитывает, что это позволит компании достичь годовой выручки в $10 млн к 2027 году.



Даниил Авшалумов, основатель и CEO uBest. Фото из личного архива

Через систему uBest уже прошло более 35 тыс. кандидатов. Клиентами стали свыше десяти корпоративных работодателей в трех странах. За последний год ключевые показатели выросли в среднем на 213%, маржинальность бизнеса превышает 94%.

Среди достижений — база кандидатов в сегменте недвижимости ОАЭ, которая охватывает более 60% активных специалистов этого рынка. Имена корпоративных клиентов компания не раскрывает.



Глобальный рынок кадровых технологий (HR-tech) растет в среднем на 8,3% в год и к 2034 году может превысить $45 млрд. В ОАЭ, ключевом для uBest регионе, объем сегмента оценивается в $500 млн, но местные платформы пока работают по старинке — публикуют вакансии и предлагают рекрутерам вручную обрабатывать отклики. В компании видят будущее за ИИ-агентами, которые возьмут на себя всю операционку.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.