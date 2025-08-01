В условиях изменения глобальных экономических связей российский бизнес активно ищет новые рынки сбыта. В этом контексте особенно значимым стало недавнее достижение логистической компании СДЭК Фулфилмент, которая первой среди отечественных операторов доставки начала работу с ведущим маркетплейсом Ближнего Востока Noon.

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Первая успешная поставка профессиональной косметики в Дубай открыла новые перспективы для российского экспорта в регион.



Платформа Noon — ключевая торговая площадка для стран Персидского залива. Благодаря партнерству с СДЭК российские продавцы получили удобный инструмент для выхода на этот перспективный рынок.

Однако при работе важно учитывать местные особенности: запрет на алкоголь, свинину, оружие и товары, не соответствующие исламским нормам. Также платформа строго контролирует оригинальность продукции — контрафакт приводит к блокировке аккаунта.

«Мы создаем возможности для российского бизнеса в новых регионах, — отмечает Евгений Бахарев, представитель СДЭК. — Успешный старт поставок подтверждает надежность нашего сервиса».



Сейчас доля российских товаров на Noon невелика, но интерес к ним растет. Наибольшим спросом пользуются продукты питания, косметика, детские товары и автозапчасти. Основными конкурентами остаются китайские поставщики, но у российских производителей есть свои преимущества — узнаваемость брендов и репутация качества.