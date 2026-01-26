Крупный технический сбой затронул работу нескольких российских авиакомпаний. В понедельник, 26 января, перевозчики, включая «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Победа», а также «Ижавиа», «Ямал» и Azur Air, объявили о серьезных ограничениях, связанных с работой системы бронирования Leonardo (также известной как «Сирена-Трэвел»).

Arnaud Weyts / Unsplash

Проблема носит глобальный характер и затронула все каналы продаж и обслуживания. В результате временно стали недоступны или работают с перебоями ключевые для пассажиров операции: онлайн-регистрация и регистрация багажа, оформление, изменение и возврат авиабилетов, а также покупка дополнительных услуг. Это касается как официальных сайтов авиакомпаний, так и их контакт-центров и агентских сетей.

Представители перевозчиков подтвердили, что инцидент связан со сторонним поставщиком услуг и предпринимают меры для скорейшего восстановления работы. «Аэрофлот» предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов.

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграм-канале уточнил, что сбой также затронул систему регистрации «Астра» и систему управления ресурсами мест «Леонардо», что может вызвать неудобства для пассажиров непосредственно в аэропортах вылета.

Авиакомпания «Ямал» также сообщила о временной недоступности онлайн-сервисов и принесла извинения пассажирам, отметив, что специалисты поставщика активно работают над решением проблемы.

Сообщается, что ограничения на регистрацию пассажиров также введены в аэропортах Сочи и Краснодара.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что сроки возвращения к нормальной работе сейчас целиком зависят от того, как быстро удастся устранить технический сбой. Пока ситуация в процессе решения, самую актуальную информацию стоит узнавать напрямую — либо у своего турагентства, либо на официальных каналах выбранной авиакомпании.

«В случае существенных задержек или отмен рейсов у пассажиров сохраняется право на вынужденный возврат авиабилетов. Однако на данный момент данная функция временно приостановлена до решения технических вопросов. Рекомендуем пассажирам и туристам оставаться на связи с авиаперевозчиком либо с агентом, через которого был приобретен билет», — сказал он.

UPD: Спустя несколько часов стало известно, что система бронирования вернулась к штатному режиму работу.

Система бронирования Leonardo используется целым рядом российских перевозчиков, включая «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Red Wings. Это не первый подобный инцидент в российской авиаотрасли за последнее время. Летом 2025 года «Аэрофлот» уже сталкивался с масштабным сбоем в IT-системах, который был связан с хакерской атакой и привел к отмене десятков рейсов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.