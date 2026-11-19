Российский финансовый сектор в 2026 году может потратить на ИИ-агентов 10–20 млрд руб. Такой прогноз представили аналитики Axenix. Основной объем вложений — 7,2–13,4 млрд руб. — придется на создание собственных решений. При этом затраты на развитие ИИ пока увеличиваются быстрее, чем экономический эффект от его применения.

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Еще 3,6–6,7 млрд руб. финансовые организации могут направить на покупку готовых продуктов. Прогноз учитывает развитие рынка генеративного ИИ в банковской сфере и страховании: по оценке Axenix, в 2025 году его объем составил 12 млрд руб., а в 2026-м может увеличиться на 20–60%, до 14,4–19,2 млрд руб. Инвестиции «Сбера» в собственную платформу в эту оценку не включены.

Следующий этап внедрения ИИ в банках — переход от отдельных программных агентов к системам, в которых несколько таких инструментов взаимодействуют и распределяют между собой задачи. Сейчас подобные решения испытывают два-три системно значимых банка. Axenix ожидает, что к концу 2027 года их число достигнет семи-девяти. Однако до промышленной эксплуатации хотя бы в одном сквозном процессе дойдут только три-четыре организации.

На создание и проверку первого прототипа мультиагентной системы уходит от шести до девяти месяцев. Стоимость такого проекта оценивается в 50–100 млн руб. В расчет входят работа команды из семи-восьми человек, вычислительные мощности и лицензии языковых моделей, но не капитальные затраты на платформу. На этом этапе система способна самостоятельно выполнять 40–60% операций. Более зрелые решения, по прогнозу Axenix, появятся в 2028–2029 годах. До платежных процессов эта технология доберется не раньше 2030-го.

Банковский сектор быстрее других отраслей осваивает такие инструменты благодаря большим массивам цифровых данных, регулярным операциям и собственной технологической инфраструктуре. В числе лидеров — «Сбер» и Т-Банк. В 2025 году «Сбер» внедрил свыше 900 ИИ-агентов. Другие участники рынка пока преимущественно используют технологию для решения отдельных задач — например, в клиентской поддержке и автоматизации внутренних операций.

Само по себе увеличение числа ИИ-агентов не означает, что их внедрение приносит компаниям сопоставимую выгоду. Результат нужно оценивать по конкретным бизнес-показателям — например, по точности кредитного скоринга или скорости обработки обращений. Даже небольшое улучшение таких показателей может дать заметный эффект, если речь идет о миллионах операций, отмечает директор по data-стратегии и ИИ группы Arenadata Петр Емельянов.

Одним из препятствий для окупаемости становится отсутствие четких финансовых ориентиров еще до начала проекта. Компании сначала выделяют деньги на внедрение, а затем пытаются определить, какой результат оно должно принести. В ближайшие два-три года подход к выбору ИИ-инициатив, вероятно, изменится: приоритет получат проекты с понятным влиянием на выручку, издержки или потери, считает основатель MD Audit Андрей Подгорнов.

Пока же развитие ИИ требует от бизнеса новых расходов на инфраструктуру, вычислительные мощности и специалистов. Глава «Сбера» Герман Греф ранее говорил, что инвестиции в эту сферу продолжат расти, хотя в ближайшие два года финансовая отдача будет отставать от затрат. Подгорнов считает, что первые измеримые результаты от внедрения должны появляться в течение шести-двенадцати месяцев. Если этого не происходит, компании стоит заново оценить не только технологию, но и сам процесс, который она должна автоматизировать.

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