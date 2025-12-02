С января 2024 года подавляющая часть продаж цифровых игровых продуктов в России — около 85% — пришлась на турецкий регион, который стал ключевым каналом для приобретения подписок и игровой валюты. Оставшийся объем распределился между Польшей (примерно 10%) и другими направлениями, включая операции в евро, долларах и иенах, пишет портал Retail.ru со ссылкой на сети «М.Видео».

Freepik

Основным драйвером спроса выступают долгосрочные цифровые подписки, особенно квартальные и годовые планы, которые позволяют пользователям получать расширенный доступ к библиотекам игр, мультиплееру и облачным сервисам. В этом сегменте лидируют решения от PlayStation Plus, причем наибольшей популярностью пользуются тарифы с максимальным набором опций.

Значительную долю рынка также формируют цифровые карты пополнения, используемые для покупки игр, внутриигрового контента и премиальных услуг. Наибольшим спросом здесь пользуются коды для пополнения кошелька PlayStation Store в иностранной валюте, что дает игрокам возможность самостоятельно выбирать условия покупки. Также стабильно востребованы продукты для Nintendo eShop и платформы Steam.

С точки зрения игровых экосистем абсолютным лидером остается PlayStation, на которую приходится свыше 80% всех транзакций. Эта платформа доминирует как в сегменте подписок, так и в продажах валюты, подтверждая свою центральную роль для российских геймеров. Дополнительный, но устойчивый спрос формируют сервисы для Nintendo и ПК.

Как отмечает руководитель департамента «М.Видео» Иван Круглов, этот тренд отражает стремление пользователей к гибкости: выбирая регионы с более выгодными условиями, геймеры кастомизируют свой игровой опыт и оптимизируют расходы, что делает цифровые подписки и коды неотъемлемой частью современной игровой экосистемы.