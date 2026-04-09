Российские инженеры разработали прототип тяжелого беспилотника с взлетной массой 750 кг. Грузовой октокоптер может нести до 150 кг полезной нагрузки, а стоимость его создания оказалась в три раза ниже рыночных аналогов — благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта.

Пресс-служба НТИ

Существенного снижения стоимости удалось добиться за счет интеграции нейросетей и аддитивных технологий (3D-печати) на всех этапах — от проектирования до производства.

Как пояснил директор по продукту компании «Эквижн» Тимур Енилеев, дрон предназначен для работы на удаленных промышленных объектах и месторождениях. Его использование позволит снизить нагрузку на наземную инфраструктуру и упростить логистику в труднодоступных регионах.

Беспилотник изначально разрабатывался с учетом требований российских и международных авиационных регуляторов — с фокусом на сертификацию как гражданского воздушного судна.

Серийное производство тяжелых грузовых дронов планируется развернуть в России. Это должно обеспечить высокий уровень локализации за счет использования преимущественно отечественных материалов и компонентов.

