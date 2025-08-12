Российские ученые из МФТИ разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует данные сейсмических датчиков и строит детализированные карты подземных структур. Технология основана на диффузионных моделях, традиционно используемых в работе нейросетей, но с существенными улучшениями.

Ijeab/Freepik

Новый метод, созданный на основе уравнения диффузии, позволяет работать с геоданными намного быстрее: вместо сотен или тысяч вычислений, как раньше, теперь достаточно 50–100 обращений к ИИ. Это ускоряет восстановление карт подземных структур в 10–20 раз без потери качества и при этом сохраняет мельчайшие геологические детали. Технологию можно использовать и при оценке сейсмических рисков для строительства, и в поиске полезных ископаемых.

Разработка особенно ценна для сейсмоопасных регионов, например для Дальнего Востока. 30 июля там произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное с 1952 года. Сейсмологи предупреждают, что высвободилась не вся накопленная энергия, и в ближайшие месяцы возможны повторные толчки.

По словам экспертов, такие технологии особенно важны для строительства в зонах сейсмической активности и вечной мерзлоты. Они могут значительно сократить сроки проектирования и снизить риски при строительстве инфраструктуры.

Сейчас, например, в Сахалинской области уже действует система мониторинга с участием РАН, которая помогает прогнозировать землетрясения и цунами. Недавние события на Камчатке только усилили интерес к таким решениям — там технологии раннего предупреждения могут спасти тысячи жизней.