В эти выходные в российских кинотеатрах начнут показывать первые серии финального сезона американского сериала «Очень странные дела». Несмотря на отсутствие официальных лицензий Netflix в России, сети анонсировали специальные показы в формате «клубных мероприятий».

Freepik

Показы запланированы на 29–30 ноября. Интерес к громкой премьере понятен: посещаемость кинотеатров в стране продолжает снижаться. За I квартал 2025 года зрители купили лишь 39,3 млн билетов — это трехлетний минимум, отмечает РБК со ссылкой на отраслевую статистику. На фоне падения трафика некоторые кинотеатры выбирают громкие премьеры как способ вернуть аудиторию.

«Очень странные дела» — американский фантастический сериал братьев Даффер, действие которого разворачивается в 1980-х в вымышленном городке Хокинс, где группа подростков сталкивается с паранормальными явлениями, секретными правительственными экспериментами и существами из мира «Изнанки». Проект стал одним из главных хитов Netflix: первый сезон за месяц посмотрели свыше 45 млн аккаунтов, второй — около 50 млн, третий набрал более 64 млн просмотров за первые четыре недели, а четвертый установил рекорд сервиса с более чем 140 млн просмотренных часов в неделю после релиза.

Где смотреть

Москва и МО

«Мори Синема»: «Кунцево Плаза», «Июнь» (Мытищи и Красногорск), «Акварель» (Пушкино) — 29 ноября

«Silver Cinema»: «Косино Парк» — 29 ноября

«Вики Синема»: Люберцы, ТЦ «Выходной» — 29 и 30 ноября

Регионы

«Мори Синема»: Красноярск, Волгоград, Тольятти, Череповец — 29–30 ноября

«Синема 5»: Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов, Самара — 29–30 ноября

Екатеринбург: «Пассаж Синема», «Гринвич Синема» — 28–30 ноября

Почему такие показы возможны без лицензии Netflix

После ухода Netflix из России кинотеатры не могут получить прямые права на прокат. Однако часть площадок использует клубный или лекторный формат — то есть зрители покупают билет не на фильм, а на участие в мероприятии. Формально это выводит показ из категории коммерческого проката.

Другие кинотеатры оформляют показ как демонстрацию контента, полученного через посредников или внешних правообладателей, создавая видимость добросовестного использования. На практике регуляторы сейчас концентрируются на борьбе с крупным онлайн-пиратством, а не офлайн-показами, поэтому такие схемы фактически остаются в серой, но терпимой зоне.