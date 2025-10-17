Четыре российские компании совместно с ведущими техническими вузами страны создадут «Новую технологическую коалицию» — ассоциацию для развития антропоморфной робототехники. Участники уже вложили в проект $5 млн, сообщил «Ведомостям» сооснователь «Промобота» Алексей Южаков.

Freepik

В объединение вошли «Промобот», «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация роботов ВДНХ», Пермский национальный политех, Казанский технический университет, Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский ТУСУР. Каждый участник инвестировал средства в направления, за которые несет ответственность внутри ассоциации.

Организация планирует привлечь от $30 млн до $50 млн от частных инвесторов и фондов из России и дружественных стран. До конца года коалиция проходит подготовительный этап и определяет приоритеты научно-исследовательских работ. Официальный запуск деятельности намечен на середину ноября 2025 года.

Задачей ассоциации станет локализация критически важных компонентов и создание отечественной технологической платформы. Производство будет развернуто на базе существующих мощностей, включая Центр коллективного пользования АНО «Федеральный центр беспилотных автономных систем». Представитель центра подтвердил изданию обсуждение такого сотрудничества. Кроме того, будут создаваться новые мощности.

Компании распределили зоны ответственности: «Промобот» курирует промышленную составляющую, «Дабл ю экспо» — человеко-машинное взаимодействие, «Айдол» — стабилизацию и перемещение роботов, «Корпорация роботов» — внедрение у промышленных заказчиков. Состав участников может расширяться.

По словам исполнительного директора «Корпорации роботов» Евгения Дудорова, гуманоидные роботы способны работать в существующей инфраструктуре без дорогостоящей перестройки производств. Руководитель проекта роботов-гуманоидов «Яндекса» Алексей Лещанкин отмечает спрос на такие решения в медицине, логистике, ретейле и на производстве.

Интерес к продукции коалиции выразили крупные девелоперы и промышленные предприятия России, уточнил Южаков, не раскрывая их названия.

Партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало считает заявленный бюджет достаточным для запуска функционального прототипа и первых испытаний. Один профессиональный гуманоидный робот обходится примерно в $100 тыс., отметил руководитель отдела робототехники 3Logic Group Илья Каинов.