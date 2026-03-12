С 1 сентября подтверждать возраст через национальный мессенджер Max можно будет во всех магазинах России, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Joshua Rawson Harris, Unsplash

Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени, но выбор способа предъявления документов — электронного или бумажного — остается за покупателями.

Часть магазинов уже внедрила подтверждение возраста и льгот через Max.

Кроме того, с помощью Max пользователи могут удостоверять личность, подтверждать право на льготы, пользоваться программами лояльности, записываться к врачу, получать или закрывать электронный больничный, а также проверять задолженности и штрафы.

Аудитория мессенджера, по данным пресс-службы платформы, уже достигла 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются около 70 млн человек, которые отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков.

Тем временем новый iPhone 17 устанавливает рекорды по предзаказам в России, однако его продажи могут оказаться вне закона. Компания Apple пока не достигла соглашения о предустановке мессенджера Max.

