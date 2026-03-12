С 1 сентября подтверждать возраст через национальный мессенджер Max можно будет во всех магазинах России, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени, но выбор способа предъявления документов — электронного или бумажного — остается за покупателями.
Часть магазинов уже внедрила подтверждение возраста и льгот через Max.
Кроме того, с помощью Max пользователи могут удостоверять личность, подтверждать право на льготы, пользоваться программами лояльности, записываться к врачу, получать или закрывать электронный больничный, а также проверять задолженности и штрафы.
Аудитория мессенджера, по данным пресс-службы платформы, уже достигла 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются около 70 млн человек, которые отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков.
Тем временем новый iPhone 17 устанавливает рекорды по предзаказам в России, однако его продажи могут оказаться вне закона. Компания Apple пока не достигла соглашения о предустановке мессенджера Max.
