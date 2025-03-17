Участники Ассоциации цифровых платформ, в которую входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито», обратились к властям с просьбой доработать законопроект в противодействии мошенничеству в цифровой среде, который может сильно повредить интернет-компаниям и привести к обратному эффекту — помешать борьбе с преступниками. Соответствующие письма направлены в Минэкономразвития, Минцифры, Администрацию президента России и Госдуму.

Проект закона о создании специальных госинформсистем для противодействия правонарушениям в интернете внесет поправки в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов. В результате, например, под запрет попадут иностранные мессенджеры, в которых сейчас общаются сотрудники интернет-компаний, в том числе со своими клиентами.

А маркетплейсы, где зарегистрировано более 200 тыс. пользователей из России, обязаны будут проводить через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) всех продавцов, маркировать все звонки от организаций и с иностранных номеров.

Для людей инициатива предлагает позитивные изменения. Так, абоненты сотовых операторов смогут отказываться от рекламных рассылок и звонков, гражданам будет предоставлена возможность по желанию установить биометрическую авторизацию, которая, впрочем, потребуется в обязательном порядке для выписок по кредитам и дистанционного оформления микрозаймов.

Однако, по мнению участников ассоциации, запрет на массовые звонки, равно как и на общение в зарубежных мессенджерах «создает риски для полезных коммуникаций бизнеса». Например, станет невозможным заодно и сообщать о статусе заказа или изменениях в маршруте по приобретенному билету.

Бизнес предлагает вывести из-под запрета полезные звонки и создать «белый реестр» компаний или использовать существующий список аккредитованных IT-компаний. В отличие от предложенных в законопроекте 10 абонентских номеров на одного сотрудника в виртуальных АТС, ассоциация предлагает разрешить аккредитованным компаниям использовать 1 тыс. номеров, но с регистрацией через «Госуслуги».

Кроме того, по мнению представителей российских онлайн-платформ, требование дать возможность пользователям проходить биометрическую аутентификацию потребует «существенных расходов компаний и может повлечь рост тарифов для продавцов».

В то же время в АЦП убеждены, что идентификация продавцов исключительно через портал «Госуслуг» потребует дополнительных затрат для малых и средних предпринимателей.

В аппарате профильного вице-премьера России Дмитрия Григоренко заявили об обсуждении с представителями рынка требований законопроекта, однако напомнили, что разработка соответствующего документа — требование президента страны. Пресс-служба Минцифры обратила внимание, что текущий текст законопроекта не является окончательным, и его положения еще могут быть скорректированы.