Российские власти намерены развивать надомную, временную и гибкую занятость для граждан старшего возраста. Соответствующий пункт включен в утвержденный правительством план, с которым ознакомился ТАСС.

Vitaly Gariev, Unsplash

Для реализации этой инициативы регионы должны запускать специальные проекты и мероприятия, а также отправлять ежегодный доклад в Минтруд России. План предусматривает профессиональное обучение граждан 50 лет и старше, включая дополнительное образование с государственной поддержкой.

Цель мер — улучшение качества жизни и финансовой стабильности пожилых граждан. По данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране проживало 40,7 млн пенсионеров, из которых 7,45 млн (около 18%) продолжали работать.