Российский рынок бесконтактных платежей получил новое развитие: теперь владельцы бизнес-карт Т-Банка могут оплачивать покупки смартфонами без использования физических карт. Это решение особенно актуально для индивидуальных предпринимателей, которые часто совмещают личные и деловые расходы.

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Новый функционал позволяет совмещать личные и деловые расходы в одном приложении — от повседневных покупок до крупных бизнес-затрат. Все операции фиксируются для последующего учета, при этом отсутствуют комиссии, характерные для альтернативных способов оплаты.

Ключевыми преимуществами сервиса стали возможность быстрого переключения между бизнес- и личной картой, отображение баланса и суммы платежа в момент транзакции, а также работа в офлайн-режиме (до 10 операций без интернета) и защита данных с помощью технологии токенизации.

Директор по продукту T-Pay Никита Буклиш отметил, что интеграция сервиса с бизнес-картами отвечает растущему спросу на удобные платежные решения. По его словам, это позволит не только ускорить расчеты, но и повысит обороты по корпоративным картам на 20-25% в ближайшие полгода.

Бизнес-карты выпускают и обслуживают бесплатно, при этом предприниматели могут получить до трех карт в зависимости от тарифного плана. Дополнительно доступны инструменты контроля расходов: установка лимитов по категориям, суточных и месячных ограничений.

T-Pay поддерживает оплату в 40 тыс. онлайн-магазинов партнерской программы Т-Бизнеса с сохранением всех бонусных условий. Сервис полностью заменяет прекративший работу Google Pay на территории России.