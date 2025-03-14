Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть принятие мер поддержки российских IT-компаний в условиях возможного возвращения зарубежных вендоров. По их данным, некоторые их них уже начали рекрутинг бывших сотрудников.

Профильные ассоциации рынка электроники и софта предложили властям проработать меры поддержки российского бизнеса на случай возвращения иностранных игроков. К рассмотрению были представлены следующие варианты:

ввод таможенных пошлин в размере 30% на импортное электронное оборудование;

запрет участия зарубежных брендов в госзакупках и использования их продукции в критической информационной инфраструктуре;

ввод требования «санкционной устойчивости», как обязательного для допуска к российскому рынку;

маркировка продукции компаний, которые поддержали или подчинились санкциям;

внедрение политики по поддержке независимой дистрибуции импорта по аналогии с параллельным импортом, а также лишение зарубежных производителей исключительного права определять каналы поставок своей продукции в Россию;

корректировка закрепленных в постановлении правительства № 1912 критериев «доверенности» для используемых в критической информационной инфраструктуре программно-аппаратных комплексов в соответствии с требованиями российской разработки и контроля жизненного цикла изделия.

АРПЭ отметили, что зарубежные вендоры активизировали рекрутинг и восстанавливают связи со своими бывшими сотрудниками, многие из которых в настоящее время работают в отечественных компаниях-производителях.

Кроме того, по данным опросов членов ассоциации и дистрибьюторов компонентов для российских производств, в 2024 году их производство сократилось примерно на 10–15%. По словам исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, в этом году компании ожидают снижение спроса до 10%.

В обращении также отмечено, что возвращение зарубежных вендоров может привести к обесцениванию контрсанкционных инвестиций 2022–2025 годов.

Кроме того, в ассоциации считают, что снятие санкций на поставки оборудования в Россию при их сохранении на высокотехнологичный импорт электронных компонентов, негативно скажется на российском производстве.

Аналогичные предложения к властям готовят Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), консорциум «Вычислительная техника» и Ассоциация компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

По словам исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева, разработчики и инвесторы опасаются, что полное открытие отечественного рынка помешает закрепиться на нем российским компаниям. Но и политика полного запрета на все иностранное также не продуктивна, считает он.

Один из членов «Руссофта» сообщил, что среди прочего рассматривается возможность страхования рисков при повторном уходе зарубежных компаний. Он также указал на необходимость разработки защитных мер, которые не допустят потерю технологического суверенитета и снижения информационной безопасности.

Гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева считает, что для сохранения позиций отечественных производителей на российском рынке необходимо ужесточить правила применения национального режима и распространить его на услуги, оказываемые с применением вычислительной техники, а также использовать авансы на закупки отечественной вычислительной техники.

«Помимо этого должны быть внедрены механизмы маркировки и отраслевого сбора не менее 15%, а также специальные программы поддержки российских брендов на рынке розничных продаж», — отметила она.