Производители мебели из России смогут изучить последние тенденции и технологии мебельной отрасли на выставке CIFF (China International Furniture Fair) в Гуанчжоу (Китай). Одно из крупнейших и самых значимых отраслевых событий в КНР, стартовавшее 18 марта, привлекает внимание специалистов со всего мира. О подробностях тура «Инк.» рассказали в пресс-службе компании «Авито» — организатора бизнес-поездки.

Более половины продавцов новой мебели на «Авито» составляют небольшие компании, многие из которых занимаются производством мебели на заказ. Онлайн-площадка организовала для них проект «Мебельный путь в Китай», в рамках которого производители, продвигавшие свои товары в соответствующей категории и выбранные рандомайзером, выиграли поездку в Гуанчжоу на выставку CIFF. Остальные участники получили доступ в закрытый канал с онлайн-трансляцией с выставки, инсайдами и общением с коллегами.

Китай является одним из крупнейших рынков мебели в мире, что даст отечественным мастерам возможность ознакомиться с новыми разработками в области дизайна и производства мебели, а также оценить текущие тренды. Участники поездки смогут не только изучить конкурентов, но и наладить важные деловые связи с потенциальными партнерами и клиентами из Китая и других стран.

По словам руководителя категории «Мебель и интерьер» на «Авито» Никиты Ткачева, на платформе ежемесячно более 22 млн человек ищут для себя предметы мебели и интерьера, а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 млн.

«Кроме того, доля новых товаров в категории „Мебель“ составляет 83%. Поэтому поездка на CIFF 2025 — это не просто шанс увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможность наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таком значимом событии поможет нашим производителям не только расширить свои горизонты, но и внести вклад в развитие мебельной отрасли в России», — убежден он.

Участники поездки также заедут на местные мебельные фабрики, одной из которых станет Foshan COOC, которая не только производит диваны, столы и кровати, но и ведет исследования и разработки в этой сфере. Кроме того, победители конкурса побывают в китайской IKEA и в мебельном магазине JSWB. В «Авито» напомнили, что в России IKEA занимала около 20% рынка, после ее ухода доля шведской компании перераспределилась между брендами, работающими в среднем ценовом сегменте, и онлайн-площадками.

В рамках программы поддержки отечественных производителей «Авито» также проводит собственную премию «Мебель года», которая помогает выделить лучших российских производителей, включая молодые и небольшие компании. Победители премии получили специальный бейдж качества от платформы, а просмотры объявлений таких компаний выросли в два раза.