Организация развития видеоигровой индустрии направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой закрепить налоговые льготы для игровых студий, сообщают «Ведомости». Индустриальное объединение, включающее более 300 экспертов из крупных видеоигровых компаний, предложило освободить разработчиков от НДС с продаж на локальном рынке и установить льготную ставку страховых взносов 7,6%. Инициатива связана с планами правительства отменить с 2026 года нулевой НДС для операций по продаже российского ПО.

Freepik

В обращении также содержится просьба освободить игровые студии от налога на прибыль на пять лет. Согласно проекту Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 годы, ставка НДС может вырасти с 20 до 22%, а порог его уплаты снизиться до 10 млн руб. годового оборота. Кроме того, для ИТ-компаний может быть повышен льготный тариф страховых взносов с 7,6 до 15%.

Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар поручил Минцифры и ФНС рассмотреть обращение. В Минцифры подтвердили получение письма от аппарата правительства и сообщили, что формируют позицию по данному вопросу.

Генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников пояснил, что уплата полного НДС напрямую коснется реализации продуктов на российском рынке, но также усложнит использование льгот для экспортных продаж. Студиям придется доказывать каждую экспортную операцию контрактами, актами и банковскими выписками, что создаст серьезную административную нагрузку на компании, реализующие продукцию через Steam — международную онлайн-платформу по продаже компьютерных игр.

Читайте также Геймификация наследия: как игровая индустрия зарабатывает на патриотизме и культурном коде

Увеличение льготного тарифа страховых взносов до 15% также критично для индустрии, поскольку 80% расходов видеоигровых студий составляет фонд оплаты труда. Новый тариф может привести к тому, что ведение бизнеса в России по крайней мере для части из них станет просто нерентабельным, отметил Овчинников.

Эксперт также указал на проблемы с исполнением договоренностей по проектам, получившим субсидии от Института развития интернета (ИРИ). Компании защищали бюджет с учетом действующего налогового режима, и увеличение налоговой нагрузки может разрушить экономику уже подписанных контрактов.

Местный рынок видеоигр в 2024 году достиг примерно 187 млрд руб., по оценке Организации развития видеоигровой индустрии и Strategy Partners. Отмена текущих льгот может подтолкнуть российские компании к переезду в зарубежные юрисдикции с более низкой налоговой нагрузкой.