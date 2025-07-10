Российская компания «Спутникс», имеющая опыт создания малых космических аппаратов, представила новую спутниковую платформу SG3 формата «кубсат». Она позволяет устанавливать разные устройства и оборудование, улучшая точность ориентации и стабильность полета благодаря современным датчикам и возможностям обработки данных прямо на спутнике.

sputnix.ru

Платформа SG3 представляет собой эволюционное развитие предыдущих решений компании. Она сохраняет преемственность с ранее разработанными платформами SXC и совместима с другим оборудованием производства «Спутникс», включая наземные станции и специализированное программное обеспечение. Важной особенностью SG3 является ее масштабируемость — платформа может использоваться для аппаратов от 2U до 16U.

По словам генерального директора компании Владислава Иваненко, богатый опыт «Спутникс» в создании малых спутников (около 150 разработанных аппаратов, 90 из которых уже работают на орбите) позволил создать принципиально новую, более совершенную платформу.

Кроме того, появилась возможность быстрее передавать большие объемы информации на Землю и обратно, а также оснащать аппарат небольшими реактивными двигателями для увеличения срока службы и маневрирования на орбите. Компания готова производить ежегодно десятки больших версий таких спутников размером 16 единиц («16U»).