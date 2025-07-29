Сервис бронирования OneTwoTrip проанализировал летние отельные заказы по России и выявил растущую популярность отдыха без компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

Senivpetro/Freepik

Доля внутреннего туризма среди одиноких путешественников достигла 79,6%, увеличившись за год на 3%. При этом количество бронирований на одного гостя выросло на 6%.

Средняя продолжительность поездки осталась прежней — 2,3 дня. Однако стоимость проживания возросла с 6,2 тыс до 6,6 тыс. руб. за сутки.

Наибольшим спросом у соло-туристов пользуются апартаменты и гостевые дома без звезд — 31,1% бронирований. Чуть менее востребованы трехзвездочные отели (30,6%) и четырехзвездочные (27,9%).

Всего 5,8% одиноких путешественников выбирают пятизвездочные гостиницы, а отели с одной или двумя звездами собирают менее 5% заказов.

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Традиционно лидируют Москва (19,1% бронирований) и Санкт-Петербург (13,6%). Также в числе популярных городов оказались Екатеринбург, Казань, Адлер, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону с долей от 1,4% до 3%.

Наибольший рост интереса к одиночным поездкам зафиксирован в Липецке (+114%) и Нальчике (+90,5%). Также заметно увеличилось количество бронирований в Чите, Владимире, Одинцово, Тамбове, Оби, Великом Новгороде, Туле и Омске — от +42% до +89%.

В то же время снизилась популярность Анапы (–34,6%), Якутска и Эсто-Садка (по –27,8%). Меньше одиночных туристов этим летом выбрали Сочи, Саратов, Домодедово, Вологду, Южно-Сахалинск, Кемерово и Ставрополь — падение составило от –12,6% до –18,4%.

Таким образом, тенденция к самостоятельным путешествиям продолжает укрепляться, при этом предпочтения туристов смещаются в сторону менее раскрученных направлений.