Российские страховые компании по итогам января — сентября 2026 года заработали 195 млрд руб. чистой прибыли — вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в третьем квартале совокупный результат рынка оказался отрицательным: убыток составил 11,5 млрд руб. На финансовые показатели повлияли рост стоимости страховых выплат и увеличение числа крупных убытков, в том числе из-за рисков терроризма и диверсий.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

О сокращении прибыли сообщил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на Форуме лидеров страхового рынка 29 октября. Убыток за третий квартал стал третьим случаем отрицательного финансового результата за последние шесть лет. До этого страховщики завершали кварталы с убытком во втором квартале 2022 года — 1,4 млрд руб. — и в четвертом квартале 2023-го — 60 млрд руб. С начала 2024 года рынок, напротив, ежеквартально получал от 100 млрд до 150 млрд руб. прибыли.

Снижение финансовых результатов наблюдалось и в первой половине года: по итогам первого квартала и шести месяцев ЦБ фиксировал сокращение прибыли на 28%. Регулятор объяснял его ухудшением результатов страховой деятельности и отрицательной переоценкой финансовых инструментов, повлиявшей на инвестиционные доходы компаний.

Одной из причин ухудшения показателей стала высокая убыточность отдельных направлений страхования. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин связывает ее с удорожанием ремонта автомобилей, которое увеличивает расходы по ОСАГО и каско, а также с ростом цен на медицинские услуги. По данным рынка, убыточность ОСАГО с учетом расходов на ведение дела превысила 100%, а в добровольном медицинском страховании, по оценке брокера Remind, достигла 90%.

Дополнительное давление оказали крупные страховые случаи в промышленности, на складах и в грузоперевозках. В «АльфаСтраховании» отмечают, что растут и частота убытков, и их средний размер. Отдельным фактором становится спрос корпоративных клиентов на защиту от террористических рисков и диверсий: по словам Смирнова, такой полис теперь необходим практически каждому крупному страхователю. Финансовый эксперт Андрей Бархота оценивает убыточность страхования имущества в 120%.

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На фоне роста выплат Банк России намерен ужесточить требования к капиталу страховщиков. В первую очередь изменения затронут покрытие катастрофических рисков: регулятор хочет убедиться, что у Российской национальной перестраховочной компании и прямых страховщиков хватит собственных средств для урегулирования крупнейших убытков.

С 1 октября 2027 года начнут действовать правила учета рисков техногенных катастроф. Они предусматривают, что капитал компаний должен покрывать их крупнейшие возможные потери с учетом перестрахования — в частности, при авиакатастрофах, авариях морских судов и железнодорожного транспорта. Для адаптации к новым требованиям предусмотрен переходный период до 2029 года.

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков, ЦБ также собирается распространить методику оценки катастрофических рисков на более широкий перечень направлений. Сейчас специальные требования действуют при страховании судов и грузов; в дальнейшем их планируют применять также к имущественному страхованию и строительно-монтажным рискам. Регулятор будет сопоставлять объем принятых обязательств, собственное удержание страховщика и доступную перестраховочную защиту с размером его капитала.

Участники рынка предупреждают, что новые правила могут снизить показатели достаточности капитала ряда компаний. В «АльфаСтраховании» не исключают, что часть страховщиков не сможет выполнить нормативы. В ВСС ожидают, что компаниям придется наращивать собственные средства, а это может привести к снижению рентабельности бизнеса.

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