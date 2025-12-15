В мире современного искусства, где цена зачастую рождается из шепота в кулуарах престижных галерей и субъективного мнения узкого круга ценителей, появился новый и неожиданный арбитр — искусственный интеллект. Ученые из МФТИ и МГУ создали первую российскую систему, которая бросает вызов самой природе арт-рынка, предлагая оценивать шедевры не сердцем, а холодным расчетом, пишут «Известия».

Freepik

Этот алгоритм — настоящий цифровой детектив, который за считанные секунды проводит двойное расследование. Сначала он внимательно, пиксель за пикселем, изучает произведение, определяя его стиль, технику и художественное направление с помощью компьютерного зрения.

Затем начинается главный анализ: модель машинного обучения погружается в гигантский массив верифицированных рыночных данных. Она взвешивает 35 ключевых параметров — от размера холста и материала до выставочной истории художника, его медийности и динамики прошлых продаж, — чтобы выявить скрытые закономерности и выдать итоговую цифру.

Цель создателей — не заменить экспертов, а пролить свет на «серые» зоны рынка, где стоимость может взлететь до небес или упасть в ноль в зависимости от настроения одного влиятельного коллекционера. Они видят в своем творении инструмент для превращения искусства из загадочного объекта культа в более понятный и прозрачный инвестиционный актив.

Тест системы показал результаты, которые заставили задуматься. Алгоритм проявил завидную независимость, оценив картину Никаса Сафронова «Явление корабля…» примерно в 160 тыс. руб., что в разы меньше заявленной художником цены в 3 млн. В то же время арт-объект Тараса Желтышева нарды-клатч, напротив, получил от ИИ оценку чуть выше рыночной ($21 671 против $20 000).

Само арт-сообщество встретило новинку со смесью любопытства и здорового скепсиса. Художники отмечают, что магия искусства кроется в неуловимых деталях, контексте и эмоциональном резонансе, которые не уловить в сухих данных. Галеристы напоминают, что в России искусство — это прежде всего про внутренний отклик и культурную ценность, а не про финансовые спекуляции.

