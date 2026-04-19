Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами из МГТУ «Станкин» создали программное обеспечение для управления промышленными роботами с помощью жестов. Другая команда ученых из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представила полностью роботизированный почтовый склад для беспилотников.

Разработка инженеров из Ростова и Москвы позволяет отечественным промышленным манипуляторам распознавать команды оператора без использования импортных решений. Система объединяет данные с обычной камеры и датчика глубины, что позволяет избежать ошибок при плохом освещении.

На основе алгоритмов компьютерного зрения и нейросетей программа обучена распознавать 10 жестовых команд. Внедрение бесконтактного интерфейса поможет автоматизировать погрузку, сборку, окраску и лазерную обработку деталей на заводах.

Параллельно в Челябинске решают глобальную логистическую проблему. Сегодня все доставки посылок беспилотниками в мире требуют участия человека-оператора, но ученые ЮУрГУ создали автоматический стенд-склад. Специальный робот самостоятельно забирает нужную посылку из ячейки и помещает ее на транспортер, который вывозит груз на уличную посадочную площадку.

Далее в процесс включается робот-квадрокоптер: он автономно позиционируется в пространстве, считывает QR-код на посылке и доставляет ее адресату. Полноценные летные испытания системы стартуют уже летом текущего года.

Разработчики уверены, что полностью автоматизированные почтовые склады станут незаменимыми для доставки грузов в мегаполисах, горах, Арктике и других труднодоступных районах.

