Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационный метод передачи видео для систем машинного зрения, обеспечивающий стабильную работу даже при нестабильном интернет-соединении. Методика показала эффективность на 28–32% выше по сравнению с существующими решениями. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Как пояснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук Андрей Кокоулин, новый алгоритм работает в три шага: ИИ определяет ключевые объекты на видео и их границы, сжимает данные в формате JPEG 2000, а затем адаптирует передачу под текущую скорость сети, отправляя в приоритетном порядке информацию о важных участках. В тестах при передаче лишь 10–20% данных четкость ключевых объектов, таких как лица или номера машин, выросла на 54–81%, а расход трафика снизился на 40–45%.

Системы машинного зрения уже широко применяются в промышленности, здравоохранении, энергетике, транспорте и логистике, занимая около 25% рынка в этих отраслях. Они используются в «умных» камерах наблюдения на улицах, в больницах, метро и на заводах, а также в квадрокоптерах и промышленных роботах.

Однако в удаленных регионах со слабым покрытием сотовой связи или при движении объектов возникают проблемы: пакеты данных теряются, что приводит к зависаниям, пропускам кадров или размытым изображениям. Это может иметь серьезные последствия — от невозможности распознать лицо преступника в системах безопасности до задержки в оказании помощи пациентам в реанимации.

Разработанный алгоритм на основе нейронной сети призван решить эти задачи без высоких вычислительных затрат и подходит для маломощных устройств, отметили в университете.