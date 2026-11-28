Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ завершили серию испытаний мобильного мюонного годоскопа — прибора, который позволяет изучать внутреннюю структуру крупных объектов с помощью частиц космического происхождения. Технологию планируют применять для обследования ядерных реакторов, тоннелей метро, мостов, доменных печей и исторических сооружений без их разрушения. Интерес к российской разработке уже проявила госкорпорация «Росатом».

НИЯУ МИФИ

В основе технологии лежит регистрация мюонов — элементарных частиц, которые образуются в атмосфере Земли при взаимодействии космических лучей с веществом. Мюоны обладают высокой проникающей способностью и могут преодолевать значительную толщину горных пород, бетона и других материалов. При этом интенсивность потока частиц зависит от количества и плотности вещества на их пути.

Анализируя траектории мюонов, ученые могут обнаруживать скрытые полости, участки повышенной плотности и другие неоднородности внутри объектов. Полученное изображение называют мюонограммой. По принципу действия технология напоминает рентгенографию, однако позволяет обследовать гораздо более массивные сооружения и не требует использования дополнительных источников ионизирующего излучения.

Прибор разработали специалисты научно-образовательного центра НЕВОД Института ядерной физики и технологий МИФИ в рамках программы «Приоритет 2030». Он состоит из шести детекторных плоскостей, установленных на мобильной раме. В каждой находятся специальные пластины, которые испускают свет при прохождении заряженных частиц. Вспышки регистрируют кремниевые фотоумножители, после чего компьютер восстанавливает траектории мюонов.

Главное преимущество электронной системы регистрации заключается в возможности получать информацию непосредственно во время эксперимента. Традиционная мюонография с использованием ядерных фотоэмульсий требует длительной экспозиции и последующего проявления пластин. Новый прибор можно использовать многократно, а обработка сигналов происходит в реальном времени. При этом для получения детального изображения объекта по-прежнему необходимо накопить достаточное количество данных.

Конструкция годскопа позволяет перевозить его в разобранном виде и устанавливать в труднодоступных помещениях. Размер отдельных элементов составляет примерно метр на метр при толщине в несколько сантиметров. По словам специалистов МИФИ, это открывает возможности для обследования тоннелей метрополитена, в том числе для поиска потенциально опасных участков с водонасыщенными грунтами.

Мюонография уже доказала свою практическую ценность в атомной промышленности. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» исследователи применяли космические мюоны для изучения состояния ядерного топлива внутри поврежденных реакторов. Например, при обследовании третьего энергоблока за 145 дней ученым удалось зарегистрировать около 4,5 млн событий и получить информацию о распределении материалов внутри реактора.

В дальнейшем специалисты МИФИ рассчитывают создать линейку годоскопов для разных отраслей. Детекторы большой площади позволят быстрее накапливать данные, тогда как компактные высокоточные приборы смогут работать в ограниченном пространстве. Все элементы новой разработки, по заявлению университета, изготовлены в России.

Исследователи предполагают, что в ближайшие 10–20 лет мюонография может стать распространенным инструментом промышленной диагностики. Ее применение позволит обследовать сооружения, внутреннее состояние которых сложно оценить традиционными методами. Стоимость российских годоскопов и сроки их коммерческого внедрения пока не раскрываются.

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