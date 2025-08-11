Команда исследователей из НИЯУ МИФИ под руководством доцента Дмитрия Ефанова разработала систему «Сипуха» для распознавания фальшивых аудиозаписей, созданных с помощью нейросетей. Подробности — в распоряжении «Инка».

НИЯУ МИФИ

Проект получил название «Сипуха» — по аналогии с птицей, известной своим острым слухом. Разработка заняла первое место в конкурсе инновационных проектов «Новатор Москвы», организованном мэрией столицы.

В основе технологии лежит искусственный интеллект, обученный на обширной базе реальных и синтезированных голосов. Система анализирует аудиозаписи, выявляя малейшие признаки искусственного происхождения. Для этого используются специальные математические параметры звука, которые невозможно подделать без заметных искажений.

Изначально проект носил чисто научный характер, поскольку в 2022 году технология голосовых дипфейков была сложной и малораспространённой. Однако уже к 2024 году мошенники начали массово использовать поддельные аудиозаписи, что придало разработке практическую ценность.

Сейчас команда занимается созданием облачного сервиса, который сможет проверять аудиосообщения в режиме реального времени. Потенциальными пользователями технологии уже заинтересовались крупные российские компании, включая банковский и ИТ-сектор.

В перспективе разработчики планируют открыть лабораторию для постоянного улучшения алгоритмов, поскольку методы создания дипфейков продолжают развиваться. Проект рассчитывает на поддержку городских властей для дальнейшего внедрения технологии.