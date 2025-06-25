Учащиеся 7–11 классов смогут пройти этим летом бесплатный профориентационный курс «ИТ-дайвинг: медиа». Его запуск анонсировала VK Education — программа будет проходить с 7 по 16 июля в дистанционном формате, что позволит участникам из разных регионов страны познакомиться с современными цифровыми профессиями в медиасфере.

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По информации организаторов, в рамках проекта школьники смогут изучить востребованные специальности, включая работу контент-менеджера, проджект-менеджера и креативного продюсера. Отмечается, что обучение будет включать интерактивные воркшопы и практическую работу с реальными кейсами от специалистов VK.

Программа разделена на два этапа. Открытый этап предполагает знакомство с профессиональными направлениями через выполнение заданий в сообществе «Песочница VK Education». Затем участники, показавшие лучшие результаты на первом этапе, получат доступ к закрытому блоку с углубленным изучением специализации.

По завершении курса наиболее активные участники получат сертификаты и возможность обменять баллы на сувенирную продукцию.

Анна Степанова, заместитель вице-президента VK по образовательным проектам, обратила внимани, что современная ИТ-сфера требует не только технических специалистов, но и экспертов в области цифровых коммуникаций.

Эта летняя программа поможет подросткам в интерактивной форме познакомиться с медиапрофессиями и определиться с будущей карьерной траекторией.

Для участия необходимо пройти регистрацию через чат-бот сообщества «Песочница VK Education» до 13 июля.