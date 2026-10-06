Продажи новых автомобилей в России в сентябре сократились на 6,2%, до 115,1 тыс. машин, следует из данных «Автостата». В октябре рынок рискует потерять еще часть объема: программы льготного автокредитования и лизинга приостановлены.

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Год назад продажи поддерживало ожидание повышения ставок утильсбора, которое подталкивало клиентов ускорять покупки. Сейчас такого фактора нет, отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Относительно августа сентябрьский результат почти не изменился: рост составил всего 0,7%. Одновременно дилеры отказались от прежней практики масштабных скидок для разгрузки складов и стараются сохранять рентабельность сделок.

Доступность автокредитов остается одним из ограничений. По данным НБКИ, летом банки отклоняли около 70% заявок на автокредиты. В результате часть покупателей выбирает машины с пробегом либо откладывает замену автомобиля. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко также указывает на снижение покупательной способности: крупные необязательные расходы в нынешних условиях сокращаются в первую очередь.

Слабая экономика отражается и на дилерской сети. Fresh сокращает количество салонов, продающих новые автомобили, поскольку работать в этом сегменте становится сложнее. При этом общий результат за январь–сентябрь пока остается положительным: реализовано около 960 тыс. машин, на 7,2% больше год к году. В сентябре лидировала Lada с 28,4 тыс. автомобилей, далее расположились Haval и Tenet.

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На октябрь участники рынка смотрят с осторожностью. Терлюкевич ожидает около 110 тыс. проданных машин против потенциальных 120 тыс., а в «Рольфе» прогнозируют 115–118 тыс. Директор департамента продаж новых автомобилей компании Николай Иванов сообщил, что контрактация моделей, ранее подпадавших под программы поддержки, уже сократилась на 70–80%.

Особенно заметным эффект прекращения поддержки может оказаться для гибридов и электромобилей. При этом в конце года рынок способен получить краткосрочный импульс: часть покупателей может ускорить сделки перед очередной индексацией утильсбора с 1 января 2027 года.

В целом участники рынка не видят оснований для устойчивого восстановления. Высокая стоимость кредитов, ограниченная доступность финансирования и снижение доходов населения продолжают сдерживать продажи новых автомобилей.

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