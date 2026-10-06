Российская промышленность накопила огромные массивы информации, но пока не научилась превращать их в деньги. Предприятиям мешают разрозненные ИТ-системы, устаревшая инфраструктура и требования безопасности.

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Основной объем формирует телеметрия: показания датчиков, состояние оборудования, расход сырья и энергии. Ее уже используют для контроля производства и прогнозирования неисправностей. Гораздо сложнее работать с ремонтными журналами, технической документацией, архивами, фотографиями и видео. Часть информации десятилетиями хранится в иностранных форматах или системах, которые изначально не были рассчитаны на совместную работу.

В результате один объект может иметь разные названия и параметры в нескольких системах, а единого ответственного за качество информации зачастую нет. Это затрудняет аналитику и внедрение ИИ, а заодно мешает посчитать отдачу от цифровизации. Вице-президент ГК «ВестЛинк» Елена Балашова отмечает, что компании не всегда оценивают такие проекты через конкретный финансовый результат — снижение простоев, затрат на ремонт, энергопотребления или расхода сырья.

На объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) к проблеме добавляются киберриски и ограничения на работу с внешними сервисами. В I квартале 2026 года число атак на КИИ превысило 9 тыс., а заражений вредоносным ПО в топливно-энергетическом комплексе стало почти втрое больше, по данным Solar 4RAYS. При этом значительная часть производственной информации относится к коммерческой тайне, а правила использования ИИ-агентов на таких объектах пока недостаточно определены.

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Ситуацию осложняет импортозамещение. Российское ПО не всегда умеет напрямую получать информацию от зарубежных станков и систем управления. По словам технического директора направления «Программно-аппаратные решения» ИТ-холдинга Т1 Алексея Изосимова, полноценный сбор производственной информации требует модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Государство рассчитывает частично решить проблему через развитие отечественной ИТ-инфраструктуры. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусматривает расширение использования российского ПО, а Минпромторг планирует создать платформу для защищенного обмена промышленной информацией. В рамках экспериментального правового режима предполагается объединять информацию нескольких предприятий в закрытом контуре для предиктивной аналитики, логистики и задач промышленной безопасности.

Однако для масштабирования таких решений бизнесу нужны единые форматы обмена между системами разных производителей, машиночитаемая техническая документация и понятные правила ответственности за качество. Пока компании в первую очередь инвестируют в проекты с измеримой отдачей — прогнозирование отказов, снижение брака и простоев, экономию энергии и сырья. Именно связь цифровых решений с конкретным финансовым результатом позволит превратить накопленные массивы из затратной инфраструктуры в производственный актив.

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