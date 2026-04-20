Российский бизнес охладел к инвестициям в кибербезопасность. По данным «Инфосистем Джет», доля компаний, наращивающих бюджеты на защиту, за год сократилась с 60% до 49%.

Одновременно почти вдвое — до 20% — выросла доля тех, кто эти расходы режет. Последствия предсказуемы: утвержденные протоколы реагирования на инциденты есть лишь у 35% организаций, а восстановить ИТ-инфраструктуру после взлома в приемлемые сроки способны только двое из пяти.

Кадровый голод никуда не делся — его ощущают 80% компаний, однако активный найм остановился. Бизнес переключился на удержание имеющихся специалистов и точечный поиск узких профессионалов. В среднем сегменте рекрутинг фактически заморожен.

Дефицит людей компенсируют автоматизацией: за год доля компаний, внедривших ИИ в процессы безопасности, выросла в девять раз — с 3% до 27%. Нейросети берут на себя приоритизацию уязвимостей и помогают аналитикам работать в режиме реального времени.

Меняется и архитектура защиты: 70% организаций в 2025 году отказались от периметровой модели «замок и ров» (когда в пределах компании все считается доверенным, снаружи — вражебным) в пользу многоуровневой. Отдельным объектом защиты стали резервные копии — они превратились в одну из главных мишеней атак.

Список наиболее уязвимых отраслей тоже обновился, и технологический сектор впервые вошел в тройку лидеров рядом с госуправлением и промышленностью. Финансовые компании из него выбыли — благодаря более зрелым системам защиты.

Главный вызов 2026 года, по оценкам экспертов, состоит в том, чтобы ликвидировать разрыв между планами на бумаге и реальной готовностью к атакам. Критерием эффективности становится уже не уровень защиты, а скорость восстановления после удара.

