По данным исследования агентства Шольчев, основанного на статистике ФНС, в 2024 году сектор электронной коммерции вышел на первое место по количеству новых бизнес-регистраций. Этот показатель превысил традиционно популярные направления — строительство и грузоперевозки. За два года число компаний в сфере e-commerce увеличилось на 50%, достигнув 303,8 тыс.

Rawpixel.com/Freepik

До 2020 года структура предпринимательской активности оставалась стабильной. Лидирующие позиции занимали строительство (15% рынка), грузоперевозки и розничная торговля (по 12%), салоны красоты (10%) и оптовая торговля (9%). Изменения начались в период пандемии, когда в топ-5 вошли аренда недвижимости и службы доставки еды.

Значительный рост электронной коммерции начался в 2022 году. За два года сектор поднялся с четвертого на первое место в рейтинге, обогнав строительство на 82,5 тыс. компаний, а грузоперевозки — на 65,3 тыс.

По мнению Евгения Шольчева, основателя аналитического агентства, такая динамика объясняется изменением предпринимательских стратегий. Современные бизнесмены предпочитают менее капиталоемкие и более гибкие модели, которые предлагает электронная коммерция. Эта сфера позволяет оперативно тестировать новые продукты и быстро масштабировать успешные решения.

В первом полугодии 2025 года тенденция сохранилась: в e-commerce зарегистрировано 17 тыс. новых компаний против 13 тыс. в строительстве и 7 тыс. в грузоперевозках. Согласно прогнозу консалтинговой компании «Яков и Партнеры», к 2030 году объем рынка электронной коммерции может вырасти до 32,3 трлн руб. Росту будут способствовать увеличение потребительского спроса и изменения в кредитной политике.