Экспортные перевозки из России в первом квартале 2026 года заметно сократились — на 16% по сравнению с прошлым годом. По данным логистической платформы ATI.SU, по сравнению с концом 2025 года падение оказалось еще сильнее — минус 25%.

Снижение затронуло почти все направления. Спрос на перевозки в Белоруссию упал на 20%, в Казахстан — на 16%, сократились и поставки в страны Закавказья. Исключение — Центральная Азия: число заказов в Узбекистан выросло на 82%, в Таджикистан — на 34%.

Падение экспорта совпало с замедлением экономики (ВВП снизился на 1,8% в январе–феврале) и укреплением рубля. Дополнительно на ситуацию повлияли более строгие таможенные правила в некоторых странах, например в Казахстане. Также из-за нестабильности на Ближнем Востоке экспортеры временно сократили использование маршрута «Север — Юг», который ведет к Ирану и рынкам Индии.

При этом импорт, наоборот, вырос — на 17%. Больше всего товаров стало поступать из Китая (+51%) и Белоруссии (+35%), а вот поставки из Казахстана сократились примерно на треть.

Внутренние перевозки внутри России резко выросли — число заявок увеличилось на 64% год к году. Это объясняют эффектом низкой базы прошлого года и изменениями на рынке.

Активность на цифровых логистических платформах тоже растет. После того как в прошлом году сократилось число перевозчиков, компании стали чаще искать транспорт через открытые площадки, а не по долгосрочным контрактам. А еще часть грузов перешла с железной дороги на автоперевозки.

Несмотря на спад по сравнению с концом 2025 года (примерно на 19%), текущая ситуация выглядит стабильной и соответствует сезонным ожиданиям.

